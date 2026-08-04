Incêndio de grandes proporções atinge indústria química na Grande SP

Um incêndio de grandes proporções atinge uma indústria química na tarde desta terça-feira, 4, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Não há registro de vítimas até o momento.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h30. Oito viaturas foram enviadas para o local. No entanto, por volta das 16h30, 18 viaturas estavam empenhadas no combate às chamas no local, na Estrada do Bonsucesso, em Rio Abaixo.

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Segundo a corporação, informações preliminares indicam a existência de 24 tanques de solventes, com capacidade de 31 metros cúbicos cada, no local. Parte deles foi atingida pelas chamas, mas não há a informação sobre quantos.

A empresa atingida é a Quema Química, que atua na produção de impermeabilizantes e solventes. O imóvel tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido até 2029, informou a corporação.

A região abriga ainda outras indústrias, como empresas especializadas na coleta e destinação resíduos industriais e na produção de pisos emborrachados. A Defesa Civil informou que essas outras indústrias próximas ao local do incêndio foram esvaziadas. Até o momento, não houve necessidade de deslocar moradores devido à distância da fábrica de áreas residenciais.

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A EDP, concessionária de energia do município, informou que interrompeu o fornecimento no entorno por motivos de segurança. "A concessionária acompanha a situação e, após a liberação do local pelo Corpo de Bombeiros, realizará a religação da energia", informou em nota.