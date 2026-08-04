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ITAQUAQUECETUBA

Incêndio de grandes proporções atinge indústria química em SP

Fogo começou na tarde desta terça-feira (4) e atingiu dois reservatórios; empresa foi evacuada preventivamente e causas ainda são desconhecidas

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 17:35:43 Editado em 04.08.2026, 17:45:19
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Incêndio de grandes proporções atinge indústria química em SP
Autor Incêndio atinge indústria química localizada na Estrada do Bonsucesso, no município de Itaquaquecetuba - Foto: Reprodução TV Record

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria química localizada na Estrada do Bonsucesso, no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 15h30 e, até o momento, não há registro de vítimas, uma vez que a instalação foi evacuada preventivamente assim que as chamas tiveram início. Para o combate ao fogo, a corporação montou uma grande operação, enviando ao menos 18 viaturas para o local.

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As informações preliminares das equipes de emergência indicam que as chamas atingiram dois tanques contendo produtos voláteis. O nível de atenção no local é alto, visto que a indústria abriga um total de 24 reservatórios destinados ao armazenamento de solventes. O endereço da ocorrência divulgado pelos bombeiros corresponde às instalações da Quema Química, uma empresa fundada em 2002 e especializada na produção e na comercialização de resinas e solventes industriais.

As frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros continuam em operação na área para tentar conter as chamas e evitar que o fogo se alastre para os demais tanques e imóveis vizinhos. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o início do incêndio. As causas deverão ser apuradas pelos órgãos competentes após o controle total do fogo, o trabalho de rescaldo e a posterior liberação da área para o trabalho da perícia técnica.

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Bombeiros incendio indústria química Itaquaquecetuba segurança
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