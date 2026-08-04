Incêndio de grandes proporções atinge indústria química em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria química localizada na Estrada do Bonsucesso, no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 15h30 e, até o momento, não há registro de vítimas, uma vez que a instalação foi evacuada preventivamente assim que as chamas tiveram início. Para o combate ao fogo, a corporação montou uma grande operação, enviando ao menos 18 viaturas para o local.

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As informações preliminares das equipes de emergência indicam que as chamas atingiram dois tanques contendo produtos voláteis. O nível de atenção no local é alto, visto que a indústria abriga um total de 24 reservatórios destinados ao armazenamento de solventes. O endereço da ocorrência divulgado pelos bombeiros corresponde às instalações da Quema Química, uma empresa fundada em 2002 e especializada na produção e na comercialização de resinas e solventes industriais.

As frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros continuam em operação na área para tentar conter as chamas e evitar que o fogo se alastre para os demais tanques e imóveis vizinhos. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o início do incêndio. As causas deverão ser apuradas pelos órgãos competentes após o controle total do fogo, o trabalho de rescaldo e a posterior liberação da área para o trabalho da perícia técnica.