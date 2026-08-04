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Incêndio de grandes proporções atinge indústria na Grande SP; 18 viaturas são empenhadas

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 17:28:00 Editado em 04.08.2026, 17:38:02
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Um incêndio de grandes proporções atinge uma indústria na tarde desta terça-feira, 4, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Não há registro de vítimas até o momento.

O Corpo de Bombeiros informou que 18 viaturas estão empenhadas no combate às chamas, que atingem uma indústria na Estrada do Bonsucesso, em Rio Abaixo.

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Segundo a corporação, informações preliminares indicam a existência de 24 tanques de solventes, com capacidade de 31 metros cúbicos cada, no local. Parte deles foi atingida pelas chamas, mas não há informação sobre quantos.

A Defesa Civil informou que outras indústrias próximas ao local do incêndio foram esvaziadas. Até o momento, não houve necessidade de deslocar moradores devido a distância da fábrica.

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