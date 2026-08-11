Incêndio de grandes proporções atinge galpão comercial no bairro da Mooca, em São Paulo
Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão comercial localizado na Avenida do Estado, nº 5747, no bairro da Mooca, em São Paulo. Até o momento, não há informações sobre vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, foram enviadas 19 viaturas para atender a ocorrência, e os agentes seguem no local combatendo as chamas.
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De acordo com a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 18h20. O galpão é um "self storage", empresa de aluguel de box privativo para guardar móveis, documentos, estoques e objetos pessoais.