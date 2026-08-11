Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Incêndio de grandes proporções atinge galpão comercial no bairro da Mooca, em São Paulo

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão comercial localizado na Avenida do Estado, nº 5747, no bairro da Mooca, em São Paulo. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram enviadas 19 viaturas para atender a ocorrência, e os agentes seguem no local combatendo as chamas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 18h20. O galpão é um "self storage", empresa de aluguel de box privativo para guardar móveis, documentos, estoques e objetos pessoais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
galpão incendio Mooca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV