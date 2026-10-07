Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Jabaquara, na zona sul de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica na rua Antônio Loureiro, no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Não há informações sobre vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no local por volta das 20h e 18 viaturas e 27 homens foram destacados para combater as chamas, em duas frentes diferentes. O local também conteria parafina para a fabricação de velas. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes.