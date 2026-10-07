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Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Jabaquara, na zona sul de São Paulo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica na rua Antônio Loureiro, no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Não há informações sobre vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no local por volta das 20h e 18 viaturas e 27 homens foram destacados para combater as chamas, em duas frentes diferentes. O local também conteria parafina para a fabricação de velas. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes.

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