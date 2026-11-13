Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de produtos químicos no interior de SP

Uma fábrica de produtos químicos pegou fogo nesta sexta-feira, 13, em Salto, no interior de São Paulo. A empresa está localizada no bairro Olaria, próximo à rodovia SP-75. Segundo o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo menos oito pessoas ficaram feridas.

As equipes da corporação foram acionadas por volta das 10h30 para combater o incêndio na Pyrozzar. A ocorrência segue em andamento.

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O Estadão entrou em contato com a empresa, e aguarda retorno.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, quatro dos feridos são militares. Um deles está em estado grave e com queimaduras nas vias aéreas. As demais vítimas são civis, entre elas uma pessoa com queimaduras de terceiro grau.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), em Indaiatuba, a aproximadamente 14 quilômetros de Salto. Uma delas está sendo transportada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, para o Hospital das Clínicas, em São Paulo.

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A fábrica atua no ramo de tintas e solventes. No momento, 22 viaturas e 60 bombeiros estão empenhados no atendimento à ocorrência. De acordo com a corporação, há mais de 100 litros do produto inflamável no local, o que provocou diversas explosões.

Vídeos registrados por vizinhos e motoristas que passavam pela rodovia mostravam a altura e a intensidade das chamas.