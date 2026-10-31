Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de óleo mineral em SP; veja

Fogo atingiu o imóvel no bairro Capuava na tarde deste sábado (31); 15 viaturas trabalham no controle das chamas e a área foi isolada.





Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão que abriga uma fábrica de óleo mineral na tarde deste sábado (31), na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. O imóvel afetado pelas chamas fica localizado na Rua Rosa Kasinski, no bairro Capuava. De acordo com as informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas até o momento.

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Para o controle da ocorrência, a corporação montou uma força-tarefa no local, mobilizando 49 agentes e 15 viaturas, que seguem trabalhando ativamente no combate ao fogo. O esforço das equipes de emergência está concentrado em conter as chamas e evitar que o incêndio atinja imóveis vizinhos, devido ao potencial inflamável dos materiais presentes na fábrica.

Foto: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo Foto: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Em virtude da gravidade do incidente e da intensa movimentação de viaturas, a Polícia Militar estabeleceu um perímetro de segurança e orientou a população a evitar a região do bairro Capuava. As autoridades reforçam o pedido para que as pessoas não permaneçam nas proximidades, a fim de não se exporem a riscos desnecessários e garantirem que o trânsito flua adequadamente para o deslocamento das equipes de resgate. As causas do incêndio deverão ser investigadas após o trabalho de rescaldo.