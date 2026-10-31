Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
FOGO

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de óleo mineral em SP; veja

Fogo atingiu o imóvel no bairro Capuava na tarde deste sábado (31); 15 viaturas trabalham no controle das chamas e a área foi isolada.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão que abriga uma fábrica de óleo mineral na tarde deste sábado (31), na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. O imóvel afetado pelas chamas fica localizado na Rua Rosa Kasinski, no bairro Capuava. De acordo com as informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas até o momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Motorista joga carro contra veículo e provoca acidente na BR-369, em Apucarana, dizem testemunhas

Para o controle da ocorrência, a corporação montou uma força-tarefa no local, mobilizando 49 agentes e 15 viaturas, que seguem trabalhando ativamente no combate ao fogo. O esforço das equipes de emergência está concentrado em conter as chamas e evitar que o incêndio atinja imóveis vizinhos, devido ao potencial inflamável dos materiais presentes na fábrica.

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de óleo mineral em SP; veja
AutorFoto: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Em virtude da gravidade do incidente e da intensa movimentação de viaturas, a Polícia Militar estabeleceu um perímetro de segurança e orientou a população a evitar a região do bairro Capuava. As autoridades reforçam o pedido para que as pessoas não permaneçam nas proximidades, a fim de não se exporem a riscos desnecessários e garantirem que o trânsito flua adequadamente para o deslocamento das equipes de resgate. As causas do incêndio deverão ser investigadas após o trabalho de rescaldo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Corpo de Bombeiros Emergência fábrica de óleo mineral incendio MAUÁ segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV