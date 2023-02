Incêndio atinge Warung Beach Club, no litoral de Santa Catarina; veja

Da Redação

As chamas teriam iniciado por volta das 10h

Um incêndio atinge na manhã desta quarta-feira (22) o beach club Warung, na Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, não há feridos. Uma fumaça saindo do local pode ser vista quilômetros de distância.



As chamas teriam iniciado por volta das 10h. Logo em seguida os socorristas foram acionados e chegaram no local. Ainda de acordo com os bombeiros de Itajaí, mais equipes estão em deslocamento para combater o incêndio. As informações são do G1.

Segundo o site do beach club, o espaço funciona desde 2002 e é referência no cenário nacional e internacional de música eletrônica. O espaço tem cerca de dois mil metros quadrados.



A casa é uma baladas mais famosas de Santa Catarina e tem 21 anos de história. O incêndio no local se tornou o terceiro assunto mais comentado no Twitter às 11h20min.

Uma das casas noturnas mais famosas do país, o Warung, está sendo consumido em chamas na Praia Brava em Itajaí-SC. De frente pro mar, a balada eletrônica trouxe fã pra Brava a partir dos anos 2010. pic.twitter.com/kiK9HLkt1T — Rafael Weiss - SACADA do WEISS 🏴‍☠️ (@sacadadoweiss) February 22, 2023

Incêndio atinge Warung Beach Club, na Praia Brava, em Itajaí.



Local foi tomado pelas chamas na manhã desta quarta-feira, 22. pic.twitter.com/TdEEq5gQAn February 22, 2023









