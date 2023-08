Incêndio atinge vegetação do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo

Um incêndio atinge a vegetação do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, desde a noite de quarta-feira, 23. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 100, Cidade Líder, região de Itaquera, foi registrada às 23h55.

Na manhã desta quinta-feira, 24, a corporação informou que, além do apoio do helicóptero Águia-12, ao menos quatro viaturas foram encaminhadas para o local. Não há informações de feridos, até a publicação desta matéria.

O Corpo de Bombeiros disse ainda que a pessoa que solicitou atendimento no local citou que a incidência do fogo foi provocada por queda de balão. As causas do acidente serão investigadas.

Conhecido pelo cultivo de cerejeiras, onde anualmente é realizada a tradicional Festa das Cerejeiras no mês de agosto com uma série de eventos para marcar a chegada da florada desta árvore, símbolo do Japão, o Parque do Carmo possui uma área verde que abriga muitos animais, que ali encontram refúgio, alimentação e condições favoráveis para a sua reprodução.

Foram registradas no parque 193 espécies de fauna, sendo 164 vertebrados e 29 invertebrados, destacando-se 25 espécies de borboletas. Dentre as 145 espécies de aves, destacam-se as garças, mergulhões, martins-pescadores, irerês, socós e ananaís, que utilizam o lago, além de mamíferos como gambás, preguiça-de-três-dedos, macacos, veados-catingueiros, tatu, ouriço-cacheiro e caxinguelê, conforme informações da Prefeitura de São Paulo.