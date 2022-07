Incêndio atinge prédio comercial na 25 de Março, no centro de SP; veja

João Ker (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Corpo de Bombeiros enviou 30 viaturas e aproximadamente 85 homens para atender a ocorrência no local.

Os bombeiros tentam na manhã desta segunda-feira, 11, controlar um incêndio de grandes proporções que começou por volta das 21h do domingo (10) em um edifício comercial no número 95 da rua Barão de Duprat, no bairro da Sé, centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou 30 viaturas e aproximadamente 85 homens para atender a ocorrência no local, na região da 25 de Março, importante polo do comércio popular na capital paulista. Pelo menos dois bombeiros foram socorridos com queimaduras de 2º grau.

continua após publicidade .

Os bombeiros foram resgatados conscientes e encaminhados a um hospital do Tatuapé, na zona leste da cidade. Não há informações sobre outras vítimas, de acordo com a corporação.

Nas redes sociais, moradores do centro de São Paulo compartilharam vídeos do incêndio. Nas imagens, é possível ver grande quantidade de fumaça cobrindo o céu da região central da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o edifício abriga uma galeria comercial de artigos populares e para festa.

continua após publicidade .

🚨URGENTE: Incêndio se alastrando nos prédios comerciais da rua 25 de março. pic.twitter.com/5qD0wG6u30 — Jouberth Souza (@Jouberth19) July 11, 2022





Siga o TNOnline no Google News