Incêndio atinge parte do Santuário de Aparecida, em SP; vídeo

O incêndio foi registrado por volta das 8h desta quarta-feira

Uma parte da Basílica do Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, foi atingida por um incêndio por volta das 8h desta quarta-feira (21).

Conforme as informações da assessoria do santuário, o fogo começou na capela das velas, local onde os visitantes acendem velas de diversos tamanhos, uma em cima das outras. Além disso, isso ocorre durante o dia todo.

O fogo começou porque uma das velas foi colocada com embalagem em uma bancada. “A equipe de brigadistas atuou e logo o problema acabou. Ninguém se feriu”, informou a nota emitida pela assessoria.

O Corpo de Bombeiros confirmou que não foi acionado para conter esse incêndio.

Fiéis que estiveram no local no momento em que o fato ocorreu, registraram imagens e as divulgaram nas redes sociais. Veja:

Incêndio 🔥🚨 Administração do Santuário de Aparecida suspeita que um fiel teria deixado uma vela acesa na embalagem 👀😱 pic.twitter.com/ALxulyilZE — Vanessa🇧🇷 (@Vanessasdireita) December 21, 2022





