Incêndio atinge estufa de madeireira em SC e mobiliza bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma estufa de secagem de madeira da empresa Madefel Madeira Ltda. na noite de quarta-feira (19), em Santa Cecília, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O incidente ocorreu por volta das 21h50 na Avenida Orlando Scariot, localizada no Condomínio Industrial Dagoberto Liebel. Apesar da gravidade do fogo, não houve registro de feridos, pois apenas o operador da caldeira estava no local no momento do início do sinistro.

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O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e encontrou a estrutura de 45 metros quadrados tomado pela combustão. Alimentada por cavaco, a estufa estava carregada com aproximadamente 63 metros cúbicos de madeira no momento do incêndio. Os socorristas iniciaram os trabalhos combatendo as chamas visíveis e promovendo o resfriamento da área externa para conter o avanço do fogo.

A operação de combate e rescaldo ganhou agilidade com o apoio da brigada de incêndio da empresa vizinha, a ABB Wood Brazil. Os brigadistas auxiliaram na montagem de uma linha de mangueiras para garantir o abastecimento contínuo de água das viaturas e atuaram diretamente no combate às chamas. Além disso, a empresa vizinha forneceu uma segunda empilhadeira e um operador para ajudar na remoção do material estocado. 1 de 2 Divulgação/CBMSC Foto: Autor: Divulgação/CBMSC

2 de 2 Divulgação/CBMSC Foto: Autor: Divulgação/CBMSC

Após o controle inicial da temperatura, as portas da estufa foram totalmente abertas para a retirada dos pacotes de madeira. Conforme o material era removido com o auxílio das empilhadeiras, os bombeiros realizavam o resfriamento individual das peças para eliminar focos remanescentes de calor. A ação integrada permitiu salvar e retirar com segurança todos os 63 metros cúbicos de madeira contidos na estufa.

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Ao todo, o Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 10 mil litros de água para extinguir as chamas e concluir o trabalho de rescaldo. O funcionário que estava presente na empresa não soube informar o que teria provocado o início do incêndio. A área ficou sob a responsabilidade dos proprietários da madeireira e passará por periciais do Corpo de Bombeiros Militar para determinar a causa exata do incidente.