Incêndio atinge estação do BRT em Guaratiba, no Rio

Jayanne Rodrigues (via Agência Estado)

Um incêndio atingiu a Estação Mato Alto do BRT, em Guaratiba, na zona oeste do Rio, na noite desta quarta-feira, 6. O fogo danificou parcialmente a estrutura, além de destruir um ônibus articulado. Não houve registro de vítimas. De acordo com a Mobi-Rio, o fogo se alastrou e alcançou o módulo expresso da estação. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h29. Após o início da operação, o incêndio foi controlado em torno das 23h30. No fim da noite, a pista se manteve interditada no sentido Barra da Tijuca e Santa Cruz.

Ainda conforme a Mobi-Rio, juntamente com a Secretaria Municipal de Transportes, foi montado um esquema especial para evitar transtornos para passageiros ao longo da manhã desta quinta-feira, 7. Apesar do incêndio, todos os serviços foram mantidos.

Nas redes sociais, moradores da região questionaram a origem do incêndio. A prefeitura do Rio deve começar a limpeza e o reparo dos danos ainda nesta quinta. A previsão é de que o módulo atingido seja reaberto em até 15 dias, segundo a Mobi-Rio. A Polícia Civil é a responsável pela investigação, que deve apurar a possibilidade de um incêndio criminoso. Nesta semana, laudos periciais revelaram que outros dois incêndios ocorridos em abril deste anos foram criminosos.