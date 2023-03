Incêndio atinge escola tradicional de BH; 36 adolescentes são atendidos em hospital

Aline Reskalla, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Um incêndio provocou pânico no prédio do Instituto de Educação, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira, 22. Assustados com o fogo, que começou em uma das salas, alunos saíram correndo, segundo imagens que circulam nas redes sociais. De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), 36 adolescentes foram atendidos com sintomas de intoxicação por inalação de fumaça, nenhum em estado grave. Porém, segundo o Corpo de Bombeiros, muitos foram atendidos em estado de choque. O fogo começou por volta das 9h45 e, segundo a corporação, foi controlado por volta de 11h50.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) disse que o incêndio atingiu uma sala do instituto, mas foi controlado. Segundo a secretaria, todos os estudantes e servidores foram retirados do prédio em segurança. "Ninguém se feriu gravemente, mas alguns estudantes inalaram fumaça e foram atendidos prontamente por equipes do Samu e recebem assistência da equipe da Secretaria de Estado de Educação", diz a nota. "A perícia para identificar as causas do incêndio será realizada pela Polícia Civil e os danos estruturais ainda serão mensurados."

As aulas foram suspensas "até a garantia do retorno de funcionários e alunos com segurança".

Fundado em 1906, o Instituto de Educação é uma das escolas mais tradicionais da cidade. Conta hoje com 2 mil estudantes do ensino fundamental e médio e aproximadamente 270 funcionários.