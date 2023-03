Incêndio atinge escola tradicional de Belo Horizonte

Da Redação

De acordo com o capitão Fabrício Dalfior, as vítimas, entre alunos e funcionários, foram para o Hospital João XXIII

Um princípio de incêndio no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) mobilizava o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), na manhã desta quarta-feira (22), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A escola é uma das mais tradicionais da cidade, fundada em 1906. Ela tem cerca de 2 mil estudantes do ensino fundamental e médio e aproximadamente 270 funcionários.

De acordo com o capitão Fabrício Dalfior, as vítimas, entre alunos e funcionários, foram para o Hospital João XXIII. As pessoas não sofreram nenhuma queimadura, houve apenas mal-estar após inalação de fumaça. Conforme a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) , 36 adolescentes, na faixa etária de 16 anos, passaram pela triagem do Hospital João XXIII. As pessoas estão estáveis, sem casos graves.

Ainda segundo o representante do CBMMG no local, muitas pessoas estão sendo atendidas em estado de choque. Professores disseram que não ouviram alarme de incêndio. O local foi totalmente evacuado por volta de 10h10. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram para a escola, 25 militares combateram as chamas e 8 mil litros de água foram utilizados.

Por volta de 11h50, o Capitão Fabrício - Comandante da Operação, informou que as chamas foram debeladas e incêndio já está na fase de rescaldo. Ainda não há informações de quantas pessoas estavam na escola. Segundo os bombeiros, seis crianças foram retiradas do local junto com os demais.

Algumas vítimas foram a pé, por conta própria até a unidade hospitalar que fica a poucos metros de distância da escola. A Defesa Civil de Belo Horizonte disse que está aguardando a liberação e resfriamento da área afetada para realizar vistoria de risco. A matéria do g1 Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) que se posicionou por meio de nota às 11h37.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a situação foi controlada imediatamente pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Todos os estudantes e servidores foram evacuados em segurança do prédio. Ninguém se feriu gravemente, mas alguns estudantes inalaram fumaça e foram atendidos prontamente por equipes do SAMU e recebem assistência da equipe da Secretaria de Estado de Educação.

A perícia para identificar as causas do incêndio será realizada pela Polícia Civil e os danos estruturais ainda serão mensurados. As aulas foram suspensas até a garantia do retorno de funcionários e alunos com segurança. A SEE/MG e a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, responsável pela coordenação da escola, estão acompanhando de perto a situação e prestando todo o apoio à comunidade escolar.

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Conforme o Corpo de Bombeiros, há um projeto aprovado e está em processo de regularização. Para que haja a regularização, é necessário que a edificação tenha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que certifica que uma edificação cumpra com todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico para o seu funcionamento.

O Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) está em processo de regularização. Dessa forma, a edificação possui projeto aprovado e os ajustes ainda estavam sendo feitos, o que não impede o funcionamento do local.

As informações são do site g1.

