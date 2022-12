Incêndio atinge empresa de produto químico e interdita BR-101; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O incêndio ocorreu na manhã desta terça-feira (20), mesmo sob chuva

Uma empresa de produto químico foi atingida por um incêndio na manhã desta terça-feira (20), em Penha, Santa Catarina, e a combustão das substâncias presentes no local gerou uma fumaça tóxica. Além de poder afetar a saúde das pessoas, a fumaça também tira a visibilidade dos motoristas e, por conta disso, as autoridades catarinenses decidiram interditar a BR-101. A rodovia dá acesso à Curitiba, no Paraná.

continua após publicidade .

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão do incêndio, que causou uma enorme nuvem de fumaça. Assista:

Leia também: Casa é destruída por incêndio em São João do Ivaí; cachorro morre queimado

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução/Redes sociais

A partir das imagens, é possível notar que chove em Penha e mesmo assim as chamas não cessam.

A Arteris Litoral Sul, empresa responsável pela concessão da rodovia, divulgou um comunicado a respeito da interdição da BR-101.

continua após publicidade .

⚠️Atualização:



❌Pista interditada no km 110 da BR-101/SC, em Penha, sentido Curitiba, devido a um incêndio fora do trecho de concessão no km 107.



➡️Os usuários podem retornar ou acessar a BR-470 como rota alternativa ao trecho interditado em Penha. https://t.co/KvFRKUe6VD — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 20, 2022

Mais informações em breve.



Siga o TNOnline no Google News