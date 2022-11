Incêndio atinge cenário da novela 'Todas as Flores' no Rio de Janeiro

Da Redação

Na começo da tarde desta sexta-feira (18), um incêndio atingiu o cenário da loja Rhodes da novela "Todas as Flores", do Globoplay, localizado na Cidade Cenográfica, nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Não havia profissionais no local no momento que o fogo se alastrou e não houve feridos.

O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas do incêndio são apuradas pelos órgãos responsáveis.

De acordo com informações do site g1, o episódio não causará impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de "Todas as Flores", é reproduzido em estúdio.

Veja o vídeo publicado no Twitter:

🚨Grande incêndio no Projac, Estúdios da TV Globo.



pic.twitter.com/1C136tEEHE — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) November 18, 2022





