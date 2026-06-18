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Incêndio atinge casas em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 08:03:00 Editado em 18.06.2026, 08:14:14
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Um incêndio atingiu na manhã desta quinta-feira, 18, dezenas de moradias na comunidade de Paraisópolis, na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 5h31 na Rua do Símbolo. Dez viaturas foram mobilizadas para combater as chamas. Até o momento da publicação desta nota, não havia informações sobre vítimas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. O incêndio não afetou a circulação dos ônibus e o trânsito na região.

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