Incêndio atinge casarão em Perdizes, na zona oeste de SP

Escrito por Renata Okumura

Um incêndio atingiu um casarão abandonado na Rua Doutor Homem Melo, na região de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 4, conforme informou o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, o fogo começou durante a madrugada e foi contido ainda pela manhã. Uma viatura foi enviada para atender a ocorrência.

Em razão das chamas, o teto do imóvel desabou. No local, de acordo com o Corpo de Bombeiros, havia muito material inflamável, como madeiras.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Defesa Civil foi acionada e o caso está sendo registrado pelo 23° Distrito Policial (Perdizes), responsável pela área, que acionou a perícia para o local.

Em seu perfil no Instagram, o fotojornalista João Wainer relatou que o incêndio começou por volta das 4 horas da manhã. Ele registrou o casarão pegando fogo, assim com a atuação dos bombeiros para conter as chamas.

"Acordei sentindo um cheiro forte de fumaça entrando pela fresta da janela. O bom e velho instinto de fotojornalista me fez registrar esse casarão tombado ardendo em chamas. No mesmo quarteirão, várias casas foram derrubadas nos últimos meses para construção de novos empreendimentos imobiliários. O casarão de 1920 só havia sobrevivido graças ao tombamento", publicou Wainer.