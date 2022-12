Inauguração de poço causa medo após cobra sair de torneira; vídeo

Da Redação

O caso ocorreu na última sexta-feira (2)

A inauguração de um poço em Tauá, no interior do Ceará, causou medo nos moradores após uma cobra sair da torneira na última sexta-feira (2). Uma pessoa que estava no local registrou o momento em que a serpente sai do encanamento.

Através das imagens, é possível perceber que a torneira está aberta, com alguns homens próximos a ela, lavando as mãos. No entanto, em um certo momento da inauguração do poço, o réptil sai da torneira com a água e causa pânico nas pessoas.

Assista:

Um agricultor informou que a torneira pertence a um poço profundo, feito pela prefeitura para abastecer a comunidade. O animal apareceu durante o teste de funcionamento do equipamento.

"Foi um susto grande, mas ninguém se feriu. A cobra parecia que tava assustada, mais assustada que a gente, e fugiu logo. Foi 'pros' matos", afirmou o agricultor Antônio Pedrosa.

Os moradores acreditam que a cobra se alojou no poço durante a construção e foi puxada para fora com a força do fluxo de água.

Com informações do G1.

