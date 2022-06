Imunoterapia realizado em estudo cura câncer em 14 pacientes

Da Redação

O estudo conduzido pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) foi feito com pacientes que tinham câncer no reto em estágio avançado

Um ensaio clínico realizado nos Estados Unidos utilizou um medicamento experimental para tratar o câncer no reto e curou a doença nos 14 pacientes que participaram do estudo. As informações são do ig.



continua após publicidade .

Essa foi a primeira vez que um tratamento eliminou completamente o câncer em todos os pacientes. Os resultados foram publicados no último domingo (5) no New England Journal of Medicine, importante revista científica do Reino Unido.

O estudo conduzido pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) foi feito com pacientes que tinham câncer no reto em estágio avançado. Eles foram submetidos a seis meses de tratamento com um medicamento de imunoterapia chamado dostarlimab.

continua após publicidade .

Após o período de tratamento, as 14 pessoas passaram por exames físicos, endoscopia e ressonância magnética. Os resultados mostraram que o câncer desapareceu em cada um dos pacientes.

Sascha Roth, uma das participantes do estudo, já estava de malas prontas para viajar a Nova York e iniciar o tratamento de radioterapia para curar a doença. Foi quando Andrea Cercek, uma das oncologistas que conduziram o ensaio clínico, telefonou para a paciente e informou que a imunoterapia havia combatido a doença.

“Dr. Cercek me disse que uma equipe de médicos examinou meus testes. Como eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de câncer, ela disse que não havia razão para me fazer suportar a radioterapia”, ressaltou Roth, em comunicado divulgado pelo MSK.

continua após publicidade .

Os médicos celebraram os resultados da imunoterapia, que fez com que os pacientes não tivessem de se submeter aos tratamentos à base de radiação, cirurgia ou quimioterapia. Além disso, as 14 pessoas não tiveram câncer novamente e nem sofreram efeitos colaterais com o tratamento ao qual foram submetidas.

“É incrivelmente gratificante receber lágrimas e e-mails felizes dos pacientes neste estudo que terminam o tratamento e percebem: 'Oh meu Deus, eu consigo manter todas as funções normais do meu corpo que eu temia pode perder para a radiação ou cirurgia’”, enfatiza a Dra. Cercek.

Apesar de ser um estudo realizado em pequena escala, os oncologistas celebraram a utilização da imunoterapia para a realização do tratamento, dado que este método aproveita o próprio sistema imunológico do corpo como um aliado contra o câncer.

As informações são do ig.