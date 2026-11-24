A arrecadação das receitas federais alcançou R$ 293,975 bilhões em outubro deste ano, segundo dados divulgados pela Receita Federal. O montante representa crescimento real de 7,28% frente a outubro de 2025 e marca o maior valor já apurado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. Entre janeiro e outubro, o total arrecadado chegou a R$ 2,645 trilhões, com avanço real de 7% sobre igual intervalo do ano anterior e desempenho recorde, já descontada a inflação, para os dez primeiros meses do ano.

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As receitas administradas diretamente pela Secretaria da Receita Federal somaram R$ 273,367 bilhões em outubro, alta real de 5,8%, e acumularam R$ 2,524 trilhões no período de dez meses, o que equivale a expansão real de 6,77%.

De acordo com a Receita Federal, o resultado foi impulsionado pela expansão da atividade econômica, pelo crescimento da massa salarial e por receitas extraordinárias, como recolhimentos atípicos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), além da cobrança do imposto de exportação sobre petróleo. Somente em outubro, esses eventos atípicos geraram R$ 5,91 bilhões, sendo R$ 3 bilhões provenientes de pagamentos extraordinários de IRPJ e CSLL e R$ 2,91 bilhões da incidência do imposto de exportação sobre petróleo bruto. No acumulado de janeiro a outubro, as receitas extraordinárias totalizaram R$ 29,8 bilhões, divididos entre R$ 15,8 bilhões do imposto de exportação de petróleo e R$ 14 bilhões de recolhimentos atípicos de IRPJ e CSLL.

Entre os principais itens arrecadatórios de outubro, a soma de IRPJ e CSLL atingiu R$ 71,75 bilhões, aumento real de 8,23% na comparação com o mesmo mês de 2025. As receitas previdenciárias registraram alta real de 4,13%, chegando a R$ 63,61 bilhões, enquanto a arrecadação vinculada às importações subiu 20,05%, para R$ 13,68 bilhões.

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No recorte setorial de janeiro a outubro, a Receita apontou maior expansão na extração de petróleo e gás natural, nos serviços de informação, nas atividades auxiliares do sistema financeiro, na fabricação de veículos e na exploração de jogos de azar e apostas. Neste último segmento, a arrecadação alcançou R$ 12,1 bilhões nos dez primeiros meses do ano, ante R$ 8,3 bilhões anotados no mesmo período de 2025.