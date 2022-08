Impressionante: 'Tarzan' segura cobra-real e quase é atacado; vídeo

Da Redação

Um cientista, mais conhecido como "Tarzan real", publicou imagens impressionantes em seu perfil oficial do Instagram, onde surge interagindo com uma das maiores serpentes do mundo: a cobra-real. O vídeo repercutiu nesta semana.

Nas imagens, é possível ver Mike Holston em uma estrada, segurando a cobra. O homem utiliza as duas mãos para manter a réptil próximo e, em um determinado momento, o animal quase avança contra ele.

“Rei da floresta, o King Cobra [cobra-rei ou cobra-real em tradução livre para o português]”, escreveu o rapaz na legenda do post. Nos comentários, seguidores do cientista expressam medo e angústia ao vê-lo tão perto da serpente. Alguns, por outro lado, admiram a coragem dele.

“E lá se vai meu coração parando por sua causa de novo, meu garoto. Você é tão selvagem quanto se pode ser”, escreveu uma pessoa. “Ok, eu definitivamente não pegaria essa se você me desafiasse”, brincou outra. “Não tenha medo, você tem que chegar mais perto”, comentou uma terceira.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

De acordo com as informações da National Geographic, essa é uma das maiores espécies de serpente do mundo, podendo ultrapassar os cinco metros. Essa cobra tem o costume de se erguer a fim de intimidar quem a perturba. Além disso, a cobra-real contém um veneno capaz de matar um elefante.

A aparência e o comportamento de cada cobra variam conforme o local onde vivem.

