Impressionante: supertelescópio captura imagem nítida de Netuno

A captura foi divulgada na manhã desta quinta-feira (22)

Um supertelescópio obteve imagens novas de Netuno, um gigante de gelo e o oitavo e mais distante planeta do nosso sistema solar. O registro foi feito através do telescópio espacial internacional James Webb e divulgado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) e pela Agência Espacial da Europa (ESA), na manhã desta quinta-feira (22).

De acordo com as informações da Nasa, a partir da imagem é possível ver os anéis do planeta. Este é o registro mais nítido em 30 anos, conforme a agência.

Nas novas imagens, é possível ver seus anéis (Netuno tem pelo menos cinco anéis principais formados por bilhões de partículas de rocha, gelo e poeira) e algumas faixas de poeira mais fracas do único planeta em nosso sistema solar que não é visível a olho nu.



As novas fotos surpreenderam os cientistas: “Faz três décadas desde a última vez que vimos esses anéis fracos e empoeirados, e esta é a primeira vez que os vemos no infravermelho", disse Heidi Hammel, cientista da equipe interdisciplinar do telescópio James Webb.

fonte: NASA, ESA, CSA, STScI Netuno é o oitavo e mais distante planeta do nosso sistema solar

Os registros foram produzidos por meio da Near-Infrared Camera (NIRCam) do observatório, que possui três filtros infravermelhos que mostraram os detalhes do planeta, que está mais de 30 vezes longe do Sol do que a Terra.

Com o equipamento, o Webb também conseguiu capturar sete das 14 luas conhecidas de Netuno. Na foto, um ponto de luz muito brilhante se destaca ao lado de Netuno, a lua do planeta, chamada de Tritão.

