Impressionante: pescador flagra casal de botos atacando sucuri

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O embate animal ocorreu no Rio Madeira, em Rondônia

Um pescador fez imagens impressionantes de um confronto que aconteceu no Rio Madeira, em Rondônia, estado localizado no Norte do país. Fabio Fregona gravou o momento em que dois botos atacam uma sucuri.

continua após publicidade .

Fregona utilizou um caiaque para capturar alguns peixes, porém, durante seu momento de lazer, notou que havia uma movimentação entranha na água. O homem avistou uma sucuri tentando cruzar o rio, mas, ao realizar o trajeto, ela acabou sendo atacada por seu inimigo natural em dose dupla.

Leia também: Vídeo: turista se desespera ao avistar serpente em piscina de resort

continua após publicidade .

Através do registro, que foi publicado na plataforma de vídeos YouTube, é possível ver a serpente sendo arremessada em determinados momentos.

Assista:

null - Vídeo por: Fabio Fregona - BACA

continua após publicidade .

No fim, a pobre cobra resiste à pancadaria e escapa da morte. O pescador chega perto da cena e encontra a cobra, viva, embora “grogue”, como ele próprio relatou. Os botos saíram de cena, talvez percebendo a aproximação de Fregona.

Com informações do ND Mais.

Siga o TNOnline no Google News