Impressionante: onças-pintadas brigam por disputa de território no MS

Os animais entraram em combate devido a uma disputa de território

Imagens impressionantes de duas onças-pintadas brigando foram registradas em Miranda, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Os animais, que disputavam território, foram flagrados por turistas que faziam uma espécie de safári. (Assista abaixo)

No vídeo, é possível ver as onças se aproximando uma da outra e, então, a briga se inicia. Os felinos investem em ataques brutais em meio a rugidos ferozes, tanto que, em determinados momentos, eles chegam a saltar do chão.

Nas redes sociais, o Onçafari, projeto que trabalha para habituar animais, como a onça-pintada e o lobo-guará, à presença de veículos, explicou por qual motivo os animais estavam brigando.



"Nesse dia, procurando pelos rastros das onças-pintadas, a equipe se deparou com os machos Suki e Mango brigando. Durante o avistamento filmado pela hóspede, além desta cena rara, a equipe conseguiu presenciar vários comportamentos, como a demarcação de território e as vocalizações das onças-pintadas", detalha a postagem.

Veja:

Com informações do G1.

