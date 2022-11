Impressionante: leopardo ataca pessoas em área urbana da Índia; veja

Da Redação

Um ataque de um leopardo a moradores de vilarejo, na Índia, na Ásia, foi registrado e divulgado nas redes sociais na última sexta-feira (4). De acordo com a imprensa indiana, o caso foi registrado na cidade de Krishnarajanagar.

Nas imagens, é possível notar que um motociclista e um oficial florestal, que tentou conter o felino, foram atacados. O conservador-chefe de florestas Malathi Priya disse ao jornal The Times of India que o agente sofreu um ferimento na mão.

No vídeo, o leopardo, que é uma fêmea de seis anos, tenta escalar um prédio, pois há várias pessoas no topo do local. No entanto, como não obteve sucesso ao tentar escalar o edifício, o animal corre para a rua e ataca um motociclista. Na sequência, vai em direção a outra pessoa que tentava contê-la.

Pelo Twitter, Susanta Nanda, um homem que se identifica como agente do Serviço Florestal Indiano (IFS) comentou a reação das pessoas, chamando-as de "selvagens" por colaborarem para que a situação ficasse ainda mais caótica.



"Imagens perturbadoras de Mysore. A multidão só está inflamando o leopardo já estressado. A informação mais recente é que ele recebeu tranquilizantes com segurança pelos funcionários do Departamento Florestal. O único erro [do bicho] foi que ele foi visto. Depois disso, que as pessoas se tornaram selvagens, o verdadeiro selvagem lutou por segurança", escreveu.

Assista:

Disturbing visuals from Mysore.The crowd is only adding to the already stressed leopard.

Latest, it has been safely tranquilised by the forest Department officials.



It’s only mistake was that it was seen. After which the people became wild & the real wild struggled for safety. pic.twitter.com/F4dXNsAYvT — Susanta Nanda (@susantananda3) November 4, 2022

O animal só foi capturado após ser atingido com tranquilizantes. Segundo a imprensa local, veterinários da Reserva de Tigres de Bandipur e do Zoológico de Mysuru, com o apoio de autoridades florestais locais, trabalharam na operação de resgate, que durou mais de duas horas e meia.



As autoridades informaram ainda que o animal estava saudável e que deveria ser libertado na floresta de Nagarahole assim que recuperasse a consciência.

Com informações do UOL.

