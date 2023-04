Impressionante: jiboia se camufla em árvore, dá bote e captura anu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um registro da vida selvagem está viralizando nas redes sociais de uma pousada de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. A administradora e gerente do estabelecimento, Joana Murano, gravou o momento em que uma jiboia, que conta com aproximadamente 2 metros de comprimento, se alimenta de uma ave típica da região pantaneira, o anu. Assista o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

As imagens foram divulgadas em uma plataforma social há sete dias, portanto, não há como saber a data em que o flagrante foi feito. Porém, como o vídeo chama a atenção, está viralizando na internet.

A equipe de reportagem do G1 conversou com a administradora do estabelecimento, que deu mais detalhes sobre o fato. "Era à tarde, horário do lanche. Alguns hóspedes da pousada estavam fazendo um safári fotográfico. Junto, os guias viram um bando de anus sobre a árvore, mas nem viram a jiboia", lembra Joana.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Jiboia é flagrada fazendo 'lanchinho' em praia e viraliza; veja

Em questão de minutos, a serpente dá um bote, captura e engoli o anu. A presença da cobra só foi notada pelas pessoas que estavam no local, quando ela investiu contra a ave.

"Demos sorte e ficamos impressionados. Não é uma cena comum de ver. Primeiramente, a jiboia tinha passada despercebida, estava camuflada. Ficamos surpresos e felizes por ver essa cena da natureza, o ciclo da vida", completa a gerente.



continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News