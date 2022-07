Impressionante: jacaré 'salta' de rio e captura drone de R$ 7 mil

Da Redação

Imagens do momento da captura do drone estão repercutindo nas redes sociais

Um drone avaliado em aproximadamente R$ 7 mil foi capturado por um jacaré, no rio Javaés, no Tocantins. O proprietário estava utilizando o equipamento pela primeira vez e pretendia fazer imagens sobre as águas, mas, ao flagrar dois jacarés, aproximou a câmera e teve uma surpresa.

Um dos répteis dá um "salto" e abocanha o drone. O vídeo que estava sendo gravado mostrou o momento exato em que o animal captura o aparelho.

'Foi um tiro! Primeiro ele levantou a cabeça e depois pulou uns dois metros. Fiquei sem reação', disse Luciano Souza, de 47 anos, dono do equipamento capturado.



Veja:

Ao procurar pelo equipamento, Luciano afirmou ter encontrado o jacaré com partes do drone na boca e nem sinal do restante. "Só fiquei com o controle, com o carregador e com as outras hélices reserva", lamentou.

Com informações do UOL.

