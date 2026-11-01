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Implosão de ponte no Maranhão é registrada por imagens aéreas

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ponte sobre o Estreito dos Mosquitos, na BR-135, no Maranhão, foi demolida por meio de explosivos neste domingo, 1º. Imagens aéreas mostram o momento em que a estrutura desaba após uma sequência de detonações. A operação, realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), abre caminho para a construção de uma nova ponte no local.

A estrutura demolida ficava no sentido leste da rodovia, a apenas 16 metros de outra ponte, no sentido oeste, que continua em funcionamento. A travessia é a única ligação rodoviária com São Luís, capital maranhense, o que exigiu cuidados para evitar danos à ponte vizinha.

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Segundo o DNIT, a demolição foi planejada para reduzir os impactos das explosões. Antes da operação, técnicos inspecionaram a ponte que permaneceria em funcionamento e instalaram equipamentos para acompanhar possíveis vibrações. Ao todo, 20 sismógrafos monitoraram os efeitos das detonações.

Para diminuir a força da queda, a altura de impacto da estrutura foi reduzida de 13 para aproximadamente sete metros, com a preparação de uma camada de solo para amortecer o desabamento. A implosão também foi programada para o período de maré alta, quando o nível da água ajudaria a atenuar o impacto.

As explosões foram realizadas em etapas, com pequenos intervalos entre os disparos, para evitar que toda a energia fosse liberada de uma só vez.

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Após a demolição, três equipes técnicas avaliaram simultaneamente as condições da ponte que permaneceu de pé. Os profissionais compararam os resultados das inspeções com os registros anteriores à operação para verificar se a estrutura havia sofrido alterações.

A área foi isolada durante os trabalhos, com medidas de proteção para as residências próximas e a rede elétrica. A ação contou com a participação de órgãos de segurança, defesa civil, saúde e trânsito, além das Forças Armadas.

O DNIT informou que o tráfego na ponte remanescente já foi liberado após as inspeções confirmarem o atendimento aos critérios de segurança.

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PONTE/MARANHÃO/DNIT/IMPLOSÃO
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