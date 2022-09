Impedida de levar filho, mãe arranca orelha de funcionária de abrigo

Da Redação

O caso aconteceu na última sexta-feira (23), e a funcionária, de 60 anos, foi levada a um pronto-socorro

Uma mãe suspeita de entrar em um abrigo e tentar pegar o filho, que estava acolhido no local, foi presa em flagrante. Conforme a Polícia Militar (PM), a mulher ainda mordeu e arrancou um pedaço da orelha de uma funcionária que tentou impedi-la de levar o menor.

O caso aconteceu por volta das 11h30, na cidade de Penha, no Literal Norte de Santa Catarina. De acordo com a corporação, a mulher pulou o muro do abrigo para tentar pegar o filho de 1 ano e quatro meses. Após a confusão e a chegada da polícia no local, a suspeita foi levada para a Central de Plantão Policial, onde foi autuada em flagrante por lesão corporal.

O caso aconteceu na última sexta-feira (23), e a funcionária, de 60 anos, foi levada a um pronto-socorro e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

Ainda, de acordo com a PM, o acolhimento da criança ocorreu após uma Medida de Proteção determinada pelo Judiciário.





Fonte: Informações do g1.

