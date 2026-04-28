Imóvel de dois andares desaba no Rio durante gravação de entrevista com subsecretário

Um imóvel que tinha sido atingido por um incêndio desabou na segunda-feira, 27, durante a gravação de uma entrevista da Inter TV RJ, afiliada da Globo, com o subsecretário de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes (RJ), Edson Pessanha. Ele explicava à reportagem sobre as condições da estrutura de dois andares quando aconteceu o desabamento, às margens da BR-101.

As imagens divulgadas pela emissora mostram o subsecretário de costas para a estrutura. Ele, o repórter e o cinegrafista percebem o desabamento e se afastam sem riscos. Ninguém ficou ferido. Na sequência, a poeira toma conta da imagem.

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Por conta do incêndio, a Defesa Civil já havia determinado a demolição do imóvel que desabou - por isso, o local estava desocupado. Segundo a reportagem, algumas pessoas tentaram retirar ferragens da estrutura para revender, mas foram impedidas.

Durante anos, o imóvel foi usado por uma borracharia, na altura do km 73 da rodovia. Os materiais que ainda estavam no local atrapalharam o combate às chamas pelos bombeiros. Pela proximidade da rodovia, o incêndio teve impacto no tráfego na BR-101, chegando a causar 10 km de congestionamento.