Imagens registram criminosos fugindo do escritório de Milton Leite após invasão

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação dos criminosos durante a invasão ao escritório do ex-vereador Milton Leite, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. As gravações mostram um dos suspeitos abrindo o portão da garagem e, na sequência, outros integrantes do grupo deixando o endereço em um carro branco.

Os criminosos invadiram o imóvel no último domingo, 20, e, apesar de encontrarem R$ 19.261 em dinheiro no endereço, não levaram a quantia. O equipamento responsável por armazenar as imagens das câmeras de segurança teria sido levado durante a ação.

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As imagens foram registradas por sistemas de monitoramento na Rua General Bráulio Guimarães e estão entre os elementos da investigação da Polícia Civil para identificar os responsáveis pela ação.

A invasão foi percebida por uma vizinha, que acionou a Polícia Militar. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram o portão aberto e sinais de que o imóvel havia sido revirado. Sobre um sofá, havia malotes com dinheiro, além de documentos pessoais e celulares.

Após os trabalhos da Polícia Científica, o dinheiro e os demais objetos encontrados foram apreendidos e encaminhados ao 11º Distrito Policial (Santo Amaro), responsável pelo registro da ocorrência.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), também foram apreendidos cartões bancários e documentos. O caso foi registrado como furto a residência e localização e apreensão de objetos.

Leite foi vereador por sete mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal por seis anos. Ele deixou a Câmara ao final de 2024. Mesmo sem mandato, continuou tendo influência na política de São Paulo.

Ele é investigado na Operação Vectura Corrupta, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) na quinta-feira, 17, para apurar a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público da capital paulista.

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O ex-vereador se entregou à polícia na sexta-feira, 18, após ser alvo de um mandado de prisão. No sábado, 19, a Justiça de São Paulo manteve a prisão após a audiência de custódia. Ele afirma ser inocente das acusações.