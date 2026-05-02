Imagens mostram rastro de destruição após temporal atingir São Joaquim e região

Uma forte tempestade atingiu o município de São Joaquim e outras cidades da Serra e do Meio-Oeste de Santa Catarina na madrugada deste sábado (2). O fenômeno climático, marcado por intensas chuvas, rajadas de vento e queda de granizo, provocou estragos significativos, concentrando-se especialmente nas localidades rurais de Pericó, Monte Alegre e Bentinho. Diante do cenário de destruição registrado em vídeos e fotos pelos moradores, a Defesa Civil do Estado já iniciou um processo de avaliação técnica para determinar se os danos foram causados por uma microexplosão ou pela passagem de um tornado. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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O temporal ocorreu a apenas uma semana do início da Festa Nacional da Maçã, um dos eventos mais tradicionais de São Joaquim, e resultou na destruição de diversos pomares da fruta. A força dos ventos também causou o destelhamento de casas e galpões, além de derrubar árvores de grande porte, como araucárias, gerando grandes prejuízos econômicos aos agricultores da região.

Além de São Joaquim, o mau tempo deixou um rastro de ocorrências em outros municípios catarinenses. Em Bom Jardim da Serra, a ventania derrubou árvores de forma pontual, afetando inclusive a área do Mirante, importante ponto turístico local. Já no Meio-Oeste, a cidade de Luzerna registrou a queda de uma barreira no bairro Chácara das Flores. A Defesa Civil optou por não remover a encosta imediatamente para que ela sirva de apoio estrutural provisório, com previsão de início da construção de um muro de contenção na segunda-feira (4), o que mantém o trânsito fluindo em meia pista. Em Irani, as consequências também foram graves, com árvores bloqueando completamente trechos da BR-153, da SC-473 e de estradas rurais, exigindo a rápida atuação dos bombeiros voluntários.

Diante da instabilidade contínua e do risco de novas tempestades, os órgãos de segurança pública reforçam a necessidade de precaução por parte da comunidade. A orientação oficial é para que os moradores busquem abrigo em locais seguros, mantendo distância de janelas, placas, postes e árvores devido ao risco de quedas e arremesso de objetos. As autoridades também alertam sobre os perigos de alagamentos, recomendando que motoristas e pedestres nunca tentem atravessar ruas inundadas ou pontes submersas. Para qualquer situação de emergência, a população deve solicitar resgate e auxílio acionando o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

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Reprodução/Redes Sociais



