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Imagens mostram queda de avião em SC; piloto pediu socorro por pane em motor

Aeronave de pequeno porte despencou menos de 15 minutos após decolar de Porto Belo nesta segunda-feira (06)

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 11:44:24 Editado em 07.07.2026, 11:49:37
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Uma câmera de monitoramento flagrou o exato momento em que um avião de pequeno porte caiu na restinga da Meia Praia, em Navegantes (SC), na tarde desta segunda-feira (06). As imagens do circuito de segurança registram o impacto do bimotor às 15h19min, exatamente 13 minutos após a aeronave ter decolado de um aeroporto em Porto Belo, às 15h06min. Apesar da força da queda, os dois tripulantes que estavam a bordo foram resgatados com vida.

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Pouco após levantar voo, o piloto percebeu a falha e entrou em contato com a torre de controle de Navegantes para declarar situação de emergência. No áudio gravado, ele utiliza o sinal internacional de socorro, "Mayday, mayday, mayday", relata uma pane no motor esquerdo e solicita prioridade para realizar um pouso de emergência no aeroporto da cidade. O piloto tentou prosseguir até a pista, mas o problema mecânico impossibilitou a chegada, resultando na queda na faixa de areia.

Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), já se deslocaram até o local do acidente para dar início à Ação Inicial. Esta primeira etapa dos trabalhos consiste na aplicação de técnicas específicas por investigadores qualificados para coletar e confirmar dados, examinar os danos causados na estrutura da aeronave e no entorno, além de reunir outras informações relevantes.

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Segundo a FAB, todos os elementos levantados nesta fase inicial servirão de base para o restante da investigação, que visa identificar os fatores contribuintes da queda e emitir recomendações de segurança para prevenir novos acidentes na aviação.


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AutorAcidente aconteceu nesta segunda-feira (06) - Foto: Divulgação/CBMSC


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