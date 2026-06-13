Imagens fortes: Jovem morre após ser lançada sem cordas durante salto de rope jump em SP; vídeo
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, despencou da trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira
Reprodução
Atenção! Imagens fortes
Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13) após ser lançada de uma altura de 40 metros sem a corda de segurança durante um salto de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. A vítima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, despencou da trilha da Ponte do Esqueleto. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha afirmou que os funcionários da empresa organizadora esqueceram de fixar o equipamento antes de empurrar a mulher da plataforma. Um vídeo divulgado nas redes sociais (assista no início da matéria) mostra os instantes da tragédia, registrando a equipe jogando a jovem e, logo em seguida, percebendo o erro fatal. Nas imagens, é possível ouvir vozes desesperadas alertando sobre a falta da corda. O óbito foi constatado ainda no local pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros.
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Seis pessoas envolvidas na organização da atividade foram presas e a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Limeira. Segundo os policiais que atenderam o caso, dois dos suspeitos tentaram fugir pela área de mata logo após a queda da vítima e só foram capturados com o apoio de buscas realizadas pelo helicóptero Águia.
Pouco antes do acidente fatal, Maria Eduarda, que era moradora de Jandira (SP), compartilhou os preparativos do passeio em suas redes sociais. A jovem, que declarava ter formações em educação física e gestão esportiva, postou fotos do local mostrando um banner de uma das empresas responsáveis e chegou a brincar com a situação, questionando na legenda quem havia sido o louco que a deixou pular de uma ponte. O perfil dela era repleto de publicações envolvendo atividades ao ar livre e contato com a natureza.
O salto na Ponte do Esqueleto era cobrado ao valor de R$ 180 pela empresa organizadora, que mantinha um calendário de eventos ativo por meio de mensagens automáticas no WhatsApp. Além das vagas para o final de semana do acidente, havia outras cinco datas agendadas para os próximos meses nas cidades de Rio Claro (SP) e em municípios de Minas Gerais, com pacotes que chegavam a custar R$ 250.