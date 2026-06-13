Imagens fortes: Jovem morre após ser lançada sem cordas durante salto de rope jump em SP; vídeo

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Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13) após ser lançada de uma altura de 40 metros sem a corda de segurança durante um salto de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. A vítima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, despencou da trilha da Ponte do Esqueleto. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha afirmou que os funcionários da empresa organizadora esqueceram de fixar o equipamento antes de empurrar a mulher da plataforma. Um vídeo divulgado nas redes sociais (assista no início da matéria) mostra os instantes da tragédia, registrando a equipe jogando a jovem e, logo em seguida, percebendo o erro fatal. Nas imagens, é possível ouvir vozes desesperadas alertando sobre a falta da corda. O óbito foi constatado ainda no local pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros.







Queda ocorreu na manhã deste sábado (13) - Foto: Reprodução Queda ocorreu na manhã deste sábado (13) - Foto: Reprodução

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Seis pessoas envolvidas na organização da atividade foram presas e a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Limeira. Segundo os policiais que atenderam o caso, dois dos suspeitos tentaram fugir pela área de mata logo após a queda da vítima e só foram capturados com o apoio de buscas realizadas pelo helicóptero Águia.

Pouco antes do acidente fatal, Maria Eduarda, que era moradora de Jandira (SP), compartilhou os preparativos do passeio em suas redes sociais. A jovem, que declarava ter formações em educação física e gestão esportiva, postou fotos do local mostrando um banner de uma das empresas responsáveis e chegou a brincar com a situação, questionando na legenda quem havia sido o louco que a deixou pular de uma ponte. O perfil dela era repleto de publicações envolvendo atividades ao ar livre e contato com a natureza.





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Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

O salto na Ponte do Esqueleto era cobrado ao valor de R$ 180 pela empresa organizadora, que mantinha um calendário de eventos ativo por meio de mensagens automáticas no WhatsApp. Além das vagas para o final de semana do acidente, havia outras cinco datas agendadas para os próximos meses nas cidades de Rio Claro (SP) e em municípios de Minas Gerais, com pacotes que chegavam a custar R$ 250.





Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais



