Imagem de Saturno com os anéis brilhantes é captada pelo telescópio James Webb, da Nasa

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Giovanna Castro (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Saturno é o planeta mais exuberante do Sistema Solar por conta dos seus anéis feitos de gelo e detritos interplanetários. Há algum tempo, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) descobriu que esses anéis podem refletir luminosidade e, em 2019, conseguiu capturá-los brilhando primeira vez em um registro do telescópio Hubble. Agora, em uma nova imagem divulgada pela agência, é possível ver essa luz de forma ainda mais intensa.

continua após publicidade

A foto foi capturada por lentes de infravermelho do telescópio James Webb - um dos mais modernos da atualidade - em 25 de junho. A divulgação aconteceu na última sexta-feira, 30. Além dos anéis luminosos de Saturno, é possível ver algumas das luas que circundam o planeta: Dione, Encelodus e Tethys.

"Saturno, em si, aparece extremamente escuro neste comprimento de onda infravermelho observado pelo telescópio, pois o gás metano absorve quase toda a luz solar que incide na atmosfera. No entanto, os anéis de gelo permanecem relativamente brilhantes, levando ao aparecimento incomum de Saturno na imagem de Webb", explica a Nasa.

continua após publicidade

A captura inédita faz parte do programa Webb Guaranteed Time Observation 1247, que incluiu uma série de exposições profundas de Saturno, projetadas para testar a capacidade do telescópio de detectar luas fracas ao redor do planeta e seus anéis brilhantes.

"Quaisquer luas recém-descobertas podem ajudar os cientistas a montar uma imagem mais completa do sistema atual de Saturno, bem como de seu passado", diz a Nasa. "Exposições adicionais mais profundas (não mostradas aqui) permitirão que a equipe investigue alguns dos anéis mais fracos do planeta, não visíveis nesta imagem, incluindo o fino anel G e o difuso anel E."

Os anéis de Saturno são constituídos por uma série de fragmentos rochosos e gelados. Essas partículas variam em tamanho: as menores são similares a um grão de areia e algumas são tão grandes quanto montanhas na Terra, segundo a Nasa.