Imagem de padroeiro avaliada em R$ 40 mil cai a caminho de procissão

A réplica da imagem do padroeiro de Cuiabá, Senhor Bom Jesus, ficou danificada após cair a caminho de uma procissão. O incidente envolvendo o monumento, que é avaliado em cerca de R$ 40 mil, ocorreu na segunda-feira (1º).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a imagem caiu. Ela estava sendo transportada por quatro fiéis e seria levada para uma procissão, na Catedral Basílica de Cuiabá, no Mato Grosso.

Em um certo momento, um dos homens que ajudava no transporte desequilibra o suporte com a réplica do Senhor Bom Jesus, que cai.

A imagem foi encaminhada para restauração, segundo o padre Deusdedit Almeida, cura da Catedral.

A imagem original do Senhor Bom Jesus, que chegou na capital em 1729, fica guardada, envolta em uma redoma de vidro. A réplica foi encomendada e era usada desde 2016.

A arquidiocese compartilhou uma nota a respeito da situação:

"A Arquidiocese de Cuiabá informa que a imagem do padroeiro Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que caiu do andor, na tarde de segunda-feira ,1º de janeiro de 2024, momentos antes da tradicional procissão na Catedral Basílica Senhor Bom Jesus de Cuiabá, não se trata da escultura original, que chegou na capital em 1729, mas sim, uma réplica.



Construída em madeira maciça de cedro e internamente reforçada com barras de ferro, a imagem possui peso considerável e, por não ser fixada corretamente no andor, acabou se desprendendo e caindo ao chão.

O padre Deusdedit Monge, o cura — sacerdote responsável pela administração de uma catedral — está providenciando a restauração da peça que está na igreja desde 2016 e produzida por um artesão em Minas Gerais".

