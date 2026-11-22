Uma imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus permaneceu intacta e se transformou em um símbolo de fé e esperança para os moradores de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, após a cidade ser severamente atingida por um temporal nesta sexta-feira (20). A escultura preservada chamou a atenção da comunidade e repercutiu na região justamente pelo forte contraste com o cenário de extrema destruição deixado pela força dos ventos, que reduziram diversas estruturas a escombros.

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A surpresa diante da estátua ilesa se justifica pelas proporções do fenômeno climático, classificado como uma supercélula. O rastro de devastação ao redor da imagem religiosa inclui aproximadamente cinco mil moradias destelhadas, segundo balanço da Defesa Civil do estado.

A administração municipal projeta um número ainda maior, estimando que mais de oito mil residências tenham sido afetadas, além do prédio da própria prefeitura, que também foi destruído durante a tempestade.

O impacto da tormenta foi tão expressivo que o prefeito Gustavo Herter Terra definiu a situação como algo jamais visto no município. Em entrevista concedida à TV Record Guaíba, o chefe do Executivo chegou a comparar a dimensão dos estragos nas ruas a cenas de um filme.

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Agora, enquanto o poder público e a Defesa Civil trabalham no levantamento dos prejuízos e no auxílio aos desabrigados, a representação de Nossa Senhora que resistiu à intempérie segue como um ponto de conforto emocional e resiliência para a população local.