Ilha frequentada por artistas está à venda em Angra dos Reis por R$ 74 milhões

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um paraíso com 25 mil metros quadrados frequentado por famosos, a sete quilômetros da costa de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, está à venda. Conhecido como Ilha do Japão, o local conta com Mata Atlântica preservada e, no topo do morro, uma mansão de 750 metros quadrados, com cinco quartos - três deles em bangalôs. Há ainda uma piscina com a área de estar coberta. Tudo isso por R$ 74 milhões.

continua após publicidade .

O local está à venda pela Muller Imóveis RJ, especializada em casas de luxo. Recebe hóspedes por períodos de pelo menos uma semana, atraindo especialmente famosos. No site Mahnai, a diária para se hospedar na ilha passa de R$ 16 mil. Agora, poderá ser adquirida por quem estiver disposto a desembolsar o valor pedido pelos proprietários - algo inacessível até mesmo para quem levar a Mega-Sena acumulada esta semana, que irá pagar cerca de R$ 54 milhões.

A Ilha do Japão oferece acomodações para até dez pessoas, que precisam chegar até lá de helicóptero - há um heliponto -, barco ou lancha.

continua após publicidade .

Toda a energia é fornecida por painéis solares, capazes de abastecer as duas suítes e os três bangalôs com cama king size, o sistema de som e os cinco aparelhos de ar-condicionado. Entre aqueles que já se hospedaram ali, estão as atrizes Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank. A jacuzzi tem capacidade para dez pessoas.