Iguatemi suspende lojas e abre só serviços essenciais em Ribeirão Preto

Continua após publicidade

O Iguatemi anuncia que, conforme o decreto municipal e devido à evolução do coronavírus no País, a partir desta segunda-feira, 15, o Shopping Iguatemi Ribeirão Preto terá as lojas fechadas, exceto as de serviços essenciais, que funcionarão em horário reduzido de 12h às 20h -farmácias, clínica de atendimento na área de saúde, supermercados e restaurantes/praça de alimentação.

No mesmo período funciona operação especial de drive-thru, diariamente no shopping do interior paulista. "Estamos atentos a potenciais novas determinações e recomendações do Poder Público e realizaremos as devidas alterações nas medidas mencionadas acima caso necessário", diz a administradora de shoppings em comunicado.