IGT domina o 5º EKG Awards de Caça-níqueis

Produzido pela Eilers & Krejcik Gaming (EKG), a Cerimônia de Premiação de Caça-níqueis do EKG destina-se a homenagear a excelente criação de jogos de caça-níqueis no setor de jogos de cassino. Todos os anos, a EKG utiliza um processo orientado por dados em colaboração com um prestigiado grupo consultivo para selar os vencedores em mais de 20 categorias de produtos, incluindo jogos terrestres e interativos.

Nos recém-concluídos prémios de caça-níqueis ECG, a empresa de jogos IGT foi reconhecida como uma das grandes vencedoras, uma vez que ganhou vários prémios impressionantes do ceremony. O evento reconheceu a empresa com as melhores honras, sendo assim reconhecida pela qualidade dos jogos e serviços que prestam.

Como os jogos IGT estão amplamente disponíveis em vários sites de cassino de criptomoedas online, torna-se mais difícil que os jogadores aprendam mais sobre eles. Com isso, aqui está o que eles conseguiram:

Prêmios da IGT

A IGT conseguiu levar para casa os 4 prêmios mais cobiçados do evento. A IGT ganhou os prêmios de "Melhor Gabinete de Carretel Mecânico de Desempenho" e "Supplier - Premium Mais Aprimorado" por seu novo gabinete DiamondRSTM de ponta.

Além disso, o 'Ultimate X PokerTM' ganhou o “Top Performing Video Poker Game”, enquanto seus jogos Wheel of Fortune High Roller foram reconhecidos como o “Top Performing Third-Party IP-Branded Game”.

O CEO da IGT Global Gaming, Renato Ascoli, disse: "A IGT está extremamente honrada em ser reconhecida no EKG Slot Awards Show por alcançar alto desempenho em todo o nosso diversificado portfólio de produtos de conteúdo e hardware".

"Isso define um marco importante para a IGT e impulsiona ainda mais nosso compromisso de desenvolver experiências envolventes para os jogadores e fornecer os produtos e soluções mais atraentes do setor para nossos clientes", acrescentou.

Sobre a IGT

A IGT é uma das notáveis pioneiras na indústria. Eles ganharam a reputação de fornecer aos jogadores experiências de jogo divertidas e responsáveis em todos os canais regulamentados e nichos de mercado.

Suas soluções oferecem experiências de jogo incomparáveis que envolvem os jogadores e estimulam o crescimento, alavancando uma infinidade de conteúdo atraente, investimento significativo em inovação, experiência operacional e tecnologia de ponta. Eles também têm uma forte presença local e conexões com autoridades em mais de 100 jurisdições em todo o mundo. Eles também defendem os maiores padrões de responsabilidade, integridade e serviço através de seus jogos.

Outros vencedores

Além da IGT, outras empresas de jogos também prevaleceram na referida noite de premiação. Entre os outros vencedores incluem Aristocrat e Light & Wonder. Com “Bao Zhu Fu Red Festival”, Aristocrat ganhou o prêmio EKG para o novo jogo principal de carretéis virtuais de melhor desempenho. Seu Lightning Dollar Link Kung Fu Master também foi reconhecido como o novo jogo premium de melhor desempenho.

Além disso, a Aristocrat foi reconhecida como o melhor fornecedor de conteúdo de caça-níqueis em geral. Isso inclui o novo gabinete de vídeo de melhor desempenho, o principal jogo de marca proprietária e o jogo mais inovador de 2022.

Além deles, a Light & Wonder também recebeu prêmios caseiros por seu Blazing 777 Triple Wild Double Jackpot Wild, que foi o novo jogo de núcleo mecânico de melhor desempenho da EKG de 2022. A empresa também venceu na liderança do novo gabinete - categoria premium.

Essas são apenas algumas das impressionantes empresas de jogos que dominaram o referido corpo de premiação para a cena iGaming. Ao ler mais sobre essas empresas, você pode estar mais ansioso para encontrar seus jogos emocionantes que são apresentados em sites de cassino com criptomoedas online, onde você pode experimentar o quão incríveis são seus jogos.