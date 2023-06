Igreja histórica dos EUA pega fogo após ser atingida por raio; vídeo

Uma igreja histórica de Massachusetts, nos Estados Unidos, pegou fogo após ser atingida por um raio na última sexta-feira (2). Os moradores da região registraram o momento em que o local é completamente tomado pelas chamas. Assista abaixo.

Nas imagens é possível ver o campanário da igreja desabando, enquanto as pessoas ao redor ficam perplexas com o acontecimento. Devido à gravação, o incêndio ganhou grande repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (9).

De acordo com informações, o local havia sido construído no século 19 e era considerado um monumento histórico na região. Segundo as autoridades, ninguém estava dentro da igreja no momento e não houve feridos.

Assista o vídeo:





Fonte: Informações RicMais.



