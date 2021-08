Igreja dos EUA se transforma em centro de vacinação

Da Redação

Uma igreja da Flórida, nos Estados Unidos, se transformou no domingo (8) em um centro de vacinação contra a Covid-19.

O pastor da igreja protestante Impact Church, em Jacksonville, disse que decidiu incentivar a vacinação dos seus fiéis após a morte de seis membros da comunidade em apenas dez dias.

George Davis afirmou em uma rede social que dos seis mortos, quatro eram bastante saudáveis e tinham menos de 35 anos – nenhum deles havia se vacinado.

"Estou cansado de chorar e de enterrar as pessoas que amo", escreveu o pastor.

Nos EUA, a vacinação já é liberada para todas as pessoas acima dos 12 anos, no entanto, em algumas regiões têm encontrado resistência para avançar, como no estado da Flórida.

Com 49% da sua população completamente imunizada, o estado está um pouco abaixo da média americana, que já vacinou 51% de seus habitantes com as duas doses – ou dose única – da vacina.

O pastor Davis já havia organizado uma campanha de vacinação dentro do templo em março desse ano e celebrou que, desta vez, boa parte dos vacinados eram os mais jovens.

"Estamos encorajando que as pessoas se vacinem desde o momento em que as doses foram disponibilizadas", disse o pastor.

O líder religioso afirmou que mais de 1.000 pessoas já se vacinaram contra a Covid-19 na igreja que funciona com restrições na sua capacidade e com o uso obrigatório de máscara nas áreas internas.

