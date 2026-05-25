Igreja centenária é atingida por incêndio em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul

A igreja matriz da cidade de Flores da Cunha (RS), na serra gaúcha, foi atingida por um incêndio na tarde desta segunda-feira, 25. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas. Não houve feridos no incidente, já que o local estava fechado para frequentadores no momento em que o incêndio começou.

A igreja Nossa Senhora de Lourdes começou a ser construída em 1904 e foi concluída em 1914. Imagens feitas por moradores e publicadas nas redes sociais mostram as chamas no telhado da igreja. Da estrutura, só sobraram as paredes, além do altar principal e de uma imagem de Cristo, que foram preservados.

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Pároco do local, o frei Jadir Segala foi às lágrimas ao ver o incêndio. "Nossa igreja virou cinza. Perdemos tudo. Foi uma tragédia inexplicável. Em questão de minutos, nós tínhamos uma igreja e agora não temos mais", declarou o frei à rádio Gaúcha.

De acordo com o padre, o fogo começou no telhado e se espalhou pela igreja. "Perdemos uma história de mais de 100 anos. Minha cabeça ainda está bem fora, não parei ainda para pensar onde nós vamos dar o primeiro passo", disse o religioso.

A igreja também abrigava os restos mortais de Salvador Pinzetta, frei considerado "venerável" pela Igreja Católica e que tem fama de santo na região da serra gaúcha. A cidade preparava para os próximos dias a 36ª Romaria Vocacional Frei Salvador, com o tema "Com Frei Salvador, ser missionário da acolhida, da compaixão e da solidariedade". A homenagem marcará os 80 anos de profissão religiosa do falecido frei.

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Flores da Cunha e a paróquia também têm a tradição dos tapetes coloridos, quando serragem de diferentes cores é utilizada para formar desenhos relacionados à fé católica anualmente no dia de Corpus Christi, que será na quinta-feira da próxima semana, 4 de junho.