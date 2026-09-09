Idosos viajam em segredo para vila escocesa para se casarem no aniversário de 97 anos do noivo

Jean Owen, de 88 anos, e Robert Thorp, de 97, viajaram escondidos de Londres para Gretna Green, na Escócia, para se casarem sem contar os planos à família. A cerimônia ocorreu em 26 de agosto, no aniversário do noivo.

Os dois se conhecem há cerca de 30 anos e eram amigos de família. Na época, costumavam passar férias juntos com seus respectivos cônjuges. Após a morte dos parceiros, mantiveram a amizade, que se transformou em romance durante a pandemia de covid-19.

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Os filhos já perguntavam quando eles pretendiam se casar, mas Jean e Robert preferiram guardar a decisão em segredo. O casal só revelou a novidade depois de voltar para casa.

Gretna Green foi escolhida para a cerimônia por ser historicamente conhecida como destino de casais que fogem para se casar. Após a união, um vídeo publicado pelo local mostrou Jean e Robert dançando juntos.

O casal ainda costuma sair para dançar. Na publicação, Robert brincou sobre a idade: "O único problema é que não consigo mais jogar Jean por cima do ombro como fazia antes."