Um empresário de 81 anos foi amarrado por criminosos em seu apartamento durante um roubo no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Joias e R$ 18 mil em dinheiro foram levados pelos criminosos.

O crime ocorreu na noite da última sexta-feira, 20. Os bandidos conseguiram fugir do local. A Polícia Civil não confirmou se identificou possíveis suspeitos do crime.

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Os bandidos entraram no prédio e conseguiram abrir o apartamento com uma chave que encontraram embaixo do tapete da entrada.

O empresário foi amarrado nos pés e nas mãos enquanto os assaltantes procuravam joias e dinheiro. Durante o roubo, a mulher do empresário estava fora do apartamento.

"Os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da Polícia Militar. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como roubo no 27º DP (Ibirapuera)", afirma a Secretaria de Segurança Pública.