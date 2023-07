Idosos centenários morrem no mesmo dia, com 4 horas de diferença

Siga o TNOnline no Google News

Um casal de idosos centenários morreu no mesmo dia e com apenas quatro horas de diferença. O fato ocorreu na última sexta-feira (30) em Paranã, na região sul do Tocantins. A história de amor deles impressiona, assim como a idade. Mamédio Alves Magalhães, de 105 anos, e Ana Araújo Magalhães, de 100, foram casados por 80 anos.

Desde que se casaram, dona Ana e seu Mamédio viveram sempre unidos e como contou a sobrinha-neta que cuidava deles, Ediana Quirino Magalhães, de 38 anos.

“Há cinco dias ele ainda estava bem e ela tinha tido uma pneumonia forte, e não tinha muito o que fazer. A partir daquele momento ele não quis mais se alimentar direito. A gente dava os remédios ele segurava na boca. Isso porque ela estava internada e ele viu ela indo”, disse ao G1.

A sobrinha conta que depois de ver a amada sendo internada e voltar para casa bem debilitada, Mamédio começou a definhar por não querer se alimentar. Para que o idoso melhorasse, dona Ana saiu da internação. Mas na quinta-feira (29), quem precisou ir para o hospital foi o idoso.

O casal que passou a vida inteira junto ficou separado nas últimas horas de vida. Mamédio morreu no hospital e Ana em casa.

