Idosos casados há 67 anos, morrem com poucas horas de diferença

Um casal britânico que compartilhou 67 anos de casamento morreu com menos de dois dias de diferença, em um caso que emocionou moradores de Cliftonville, na Inglaterra. Geri Gradus, de 86 anos, faleceu apenas 41 horas após a morte do marido, Geoff Gradus, de 89 anos.

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Geoff morreu em casa após enfrentar um período de fragilidade de saúde. Pouco tempo depois, a condição física de Geri também se agravou, culminando em seu falecimento.

Segundo a filha do casal, Ruth Gradus, a saúde da mãe começou a declinar rapidamente quando o pai precisou receber cuidados mais intensivos. Ela acredita que a forte ligação entre os dois teve influência no quadro.

“Quando meu pai foi transferido para uma cama hospitalar instalada em casa, poucos dias antes de morrer, parecia que minha mãe começou a perder as forças. Não consigo imaginar que ela conseguisse seguir sem ele”, relatou à imprensa britânica.

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A história de amor dos dois começou em 1957, quando Geri visitou Cliftonville durante um período de férias. O relacionamento evoluiu rapidamente e, no ano seguinte, eles oficializaram a união.

Ao longo da vida, administraram juntos um mercado local e, posteriormente, passaram a atuar na gestão de uma casa de repouso em uma cidade vizinha. Familiares descrevem o casal como inseparável, destacando o carinho e a cumplicidade que mantiveram durante décadas.

De acordo com a filha, os dois compartilhavam praticamente toda a rotina, participando juntos de atividades sociais, eventos comunitários e momentos de lazer.

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Especialistas apontam que a perda de um companheiro pode provocar impactos significativos na saúde física e emocional de quem fica. Pesquisas científicas indicam que o período imediatamente após o luto está associado ao aumento do risco de problemas de saúde e até mesmo de mortalidade.

Entre as condições relacionadas a situações de intenso sofrimento emocional está a chamada Síndrome do Coração Partido, conhecida pela medicina como cardiomiopatia de Takotsubo. O quadro pode ser desencadeado por eventos traumáticos, como a morte de um ente querido, e provoca alterações temporárias no funcionamento do coração, gerando sintomas semelhantes aos de um infarto.

A história de Geri e Geoff chamou a atenção justamente por evidenciar a profunda conexão construída ao longo de quase sete décadas de convivência, permanecendo juntos até os últimos momentos de suas vidas.

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