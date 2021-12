Da Redação

Idoso vestido de Papai Noel morre após cair de caminhão

Um idoso, de 71 anos, morreu na manhã deste domingo (12), após cair da carroceria de um caminhão e ser atropelado em Gaspar, em Santa Catarina.

continua após publicidade .

Carlos Rogério da Costa, conhecido como Carlinho Costa, estava vestido de Papai Noel e participava de uma ação para entregar balas e presentes para crianças. As equipes de resgate e ambulância do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As pessoas informaram aos bombeiros que um grupo estava na carroceria realizando a entrega de balas e brinquedos, quando a vítima caiu entre os rodados traseiros do caminhão. Os demais ocupantes do veículo não ficaram feridos.

continua após publicidade .

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, de 60 anos, não conseguiu parar e acabou atingindo a vítima. A Polícia Militar isolou a área e solicitou o apoio do Instituto Geral de Perícias (IGP) para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil também esteve no local e deve investigar o caso.

Com informações do site g1.